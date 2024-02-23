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Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında son dakika gelişmesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında son dakika gelişmesi

TFF, Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi sebebiyle Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti.

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetmişti.

Tribün çekimi görüntü olay olmuştu

Bu maçın ardından ise Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin tribün çekimi olan bir görüntüsü, sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

Kendisine atılan yabancı maddeye sinirlenen başarılı golcünün, tribünlere el hareketi çektiği görülmüştü.

Son dönemde büyük bir yankı uyandıran bu videonun montaj olduğu ileri sürülse de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, görüntülere kayıtsız kalmadı.

PFDK'ya sevk edildi

TFF, Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Süper Lig'de Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

TFF'nin geçmiş dönemde verdiği cezalar

Süper Lig'de geçmiş dönemlerde benzer hareketleri yapan futbolcular, TFF tarafından ceza almıştı.

Raul Meireles 4, Sadık Çiftpınar 4, Van Persie 3, Valentin Rosier 2 maç, Pascal Nouma ise 7 ay cezaya çarptırılmışt

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