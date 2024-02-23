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100'den fazla araç birbirine girdi! Otoyolda can pazarı

100'den fazla araç birbirine girdi! Otoyolda can pazarı

Çin’de buzlanan bir otoyolda 100’den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

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Çin’in Ciangsu eyaletinde buzlanan otoyolda 100’den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sucou şehrindeki zincirleme kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Devlet televizyonu CCTV, onlarca otomobilin birbirine girdiği kaza mahallinden görüntüler yayımladı.

Bahar Bayramı tatili dönüşü ülkenin büyük bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Çin’de karayollarındaki buzlanma, şehirler arası seyahatlerde trafiği olumsuz etkiliyor.

Acil Durum Bakanlığı, hafta başında 4’üncü seviye afet durumu ilan etmiş, yerel yönetimlerden gerekli tedbirleri almasını istemişti.

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