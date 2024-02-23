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15 temmuz gazisi AK Parti'den neden istifa etti? Erdoğan'a neden mektup yazdı?

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında yaralanan Orçun Şekercioğlu, AK Parti'den ayrılış sürecini ve bütün yaşananları konuk olduğu Hadi Özışık'ın youtube kanalındaki programda anlattı.

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde Boğaz Köprüsü'nde FETÖ'cülerin saldırısı sonrası yaralanan ve Gazi olan Orçun Şekercioğlu, AK Parti Ümraniye Belediye Meclis Üyesi görevini yapıyordu.

AK Parti'den istifa etti

15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu, 2019 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mektup yazarak oldukça önemli cümleler sarf etmişti. Orçun Şekercioğlu sonrasında ise AK Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi’ne katılmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 seçimlerine girerken Cumhur İttifakı’ndan ayrılması sonrası Orçun Şekercioğlu, Erdoğan'a yazdığı mektubu, AK Parti'den istifa edişini ve Yeniden Refah Partisi'nden adaylığının perde arkasına canlı yayında anlattı.

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