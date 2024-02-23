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HABER /  POLİTİKA

CHP'nin seçime giremediği Saruhan'da İlçe Başkanı istifa etti

CHP'nin seçime giremediği Saruhan'da İlçe Başkanı istifa etti

CHP'nin aday gösteremediği Saruhanlı'da İlçe Başkanı Atınç Günbay istifa etti. Günbay, ilçe seçim kuruluna geç başvurduklarını söyledi, Saadet Partisi'ne teşekkür etti.

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CHP'de aday belirleme süreci sancılı geçmeye devam ediyor.  Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde listenin ilçe seçim kuruluna geç teslim edilmesi nedeniyle CHP, Zeki Bilgin'i aday gösterememiş, Bilgin Saadet Partisi listesinden aday olmuştu. 

Bu gelişmeler üzerine CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Atınç Günbay, istifa ettiğini duyurdu.

İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

CHP İlçe Başkanı Atınç Günbay, yaşananların ardından istifa ettiğini açıkladı.

Atınç Günbay yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Belediye Başkan ve meclis üyeleri aday listelerinin seçim kuruluna verilmesi esnasında yaşadığımız aksaklıklar, hatalar nedeniyle görev yapmaktan her zaman gurur duyduğum partim, Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki Saruhanlı'da kendi logosu altında seçime giremeyecek.

Manisa'nın diğer ilçelerinde ve ülke genelinde aday listelerinin teslimi esnasında bizim yaşadıklarımıza benzer olayların yaşandığı yerlerde seçim kurulları aday listelerini kabul etmiş olmasına, emsal kararlar ilçe seçim kurula sunulmuş olmasına rağmen Saruhanlı'da benzer süreç işletilmemiştir. Tüm bunlar bizlerin kusurumuzu, hatamızı ortadan kaldırmamaktadır.

Bu nedenle büyük bir üzüntü içindeyim ve üzüntüye sevk ettiğim başta partimden, partililerimizden, Saruhanlı halkından ve büyük bir mağduriyet yaşayan Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'den özür diliyorum. Bu zor günde en başından beri şartsız yanımızda olan Saadet Partisi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm bu sebeplerden dolayı bir süreden beri sürdürmekte olduğum CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Esasında gecikmiş bir istifa olduğunun farkındayım. Bu güne kadar beklememin nedeni itiraz süreçlerinin devam etmesinden kaynaklanmaktadır."

CHP
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