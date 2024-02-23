Almanya Kızıldeniz'e yüzlerce asker gönderiyor

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonuna Alman askerlerinin gönderilmesine onay verdi.

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Almanya Federal Meclisi Bundestag, "Aspides" misyonuna destek amacıyla Alman askerlerinin Kızıldeniz’e gönderilmesi yetkisi veren tezkereyi onayladı.

Meclis'te yapılan oylamada 538 milletvekili tezkereye onay verirken, 31 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili de çekimser kaldı.

ALMANYA, KIZILDENİZ'E 700 ASKER GÖNDERECEK

Daha önce Bakanlar Kurulunda kabul edilen tezkereye göre Almanya, misyona bir fırkateyn ve 700 kadar asker ile katkı sağlayacak.

ASPİDES MİSYONU NEDİR?

AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonu 19 Şubat'ta başlamıştı.

AB Konseyinden 19 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, "Aspides" misyonu yalnızca savunma amaçlı olacak.

Misyon, denizde "durumsal farkındalık" sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.

Merkezi Yunanistan'ın Larissa şehrinde olacak misyonu Tuğamiral Vasilios Griparis komuta edecek.