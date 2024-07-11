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Metropoll Araştırma'dan son seçim anketi! Sonuçlar bomba, o partide düşüş var

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Metropoll Araştırma'dan son seçim anketi! Sonuçlar bomba, o partide düşüş var

Metropoll Araştırma, Haziran ayına ilişkin yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Bin 500 kişi ile yapılan ankette 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. İşte şaşırtan sonuçlar...

Metropoll Araştırma'dan son seçim anketi! Sonuçlar bomba, o partide düşüş var

Metropoll Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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Metropoll Araştırma'dan son seçim anketi! Sonuçlar bomba, o partide düşüş var

Katılımcılara 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

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Metropoll Araştırma'dan son seçim anketi! Sonuçlar bomba, o partide düşüş var

Anketin Haziran ayı sonuçları şöyle:

CHP yüzde 22.5

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Metropoll Araştırma'dan son seçim anketi! Sonuçlar bomba, o partide düşüş var

AK Parti yüzde 22.2 

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