Metropoll Araştırma'dan son seçim anketi! Sonuçlar bomba, o partide düşüş var
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Metropoll Araştırma, Haziran ayına ilişkin yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Bin 500 kişi ile yapılan ankette 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. İşte şaşırtan sonuçlar...
Metropoll Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
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Katılımcılara 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.
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Anketin Haziran ayı sonuçları şöyle:
CHP yüzde 22.5
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AK Parti yüzde 22.2
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