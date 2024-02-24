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AK Parti'den ihraç ediliyor! Komutana küfredip "hak etti" demişti...

NİĞDE'nin Hacıabdullah beldesinde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen Babaoğlan Altun'un, jandarma komutanına canlı yayında küfür etmesinin ardından flaş gelişme. AK Parti, Altun'u ihraç etmek için düğmeye bastı.

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AK Parti'nin Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterdiği Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı. Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.

Küfredip 'hak etti' demişti...

Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "O.... ç....." dedi. Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi ve 'canlı yayındayız başkan' diye uyarması üzerine de Altun, “Olsun, hak etti” dedi.

AK Parti kesin ihraç için harekete geçti

Altun'un ettiği küfrün ardından AK Parti Niğde İl Başkanlığı, disiplin soruşturması başlattı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" denildi.

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