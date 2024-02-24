Son seçimi bilen Optimar anketi! DEM Parti desteği Ekrem İmamoğlu'na yetecek mi? Hangi partinin oyu ne kadar?
14 e 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında yer alan Optimar'ın Şubat ayı anketi çıktı. Ankete göre, CHP'liler "Bu bir ittifak değil" dese de DEM Parti tabanı İstanbul'da ittifak yapıldığına inanıyor. İstanbul yarışında son durum ne? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Peki şu anda partilerin son durumu ne? İşte Optimar anketinden çarpıcı sonuçlar...
CHP ile DEM Parti İstanbul'da 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı. CHP, Esenyurt adayını DEM'in istediği isimle değiştirdi DEM Parti, birçok ilçede aday çıkarmadı. Ancak CHP kanadı DEM Parti ile ittifak yapıldığını kabul etmiyor. Son seçimleri en doğru bilen şirketlerin başında gelen Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar Araştırma, Şubat ayı anket sonuçları çıktı. DEM Parti tabanı CHP ile ittifakı kabullenmiş görünüyor. Hilmi Daşdemir'e göre DEM tabanın bu tavrı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için yeter mi? Hangi partinin oyu ne kadar? İşte cevapları...
Optimar Araştırma'nın 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde katılımcılara "CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı?" sorusu soruldu.
Ankete katılanların yüzde 58.6'sı "Evet" cevabını veriyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 41.4...
Bu konuda CHP ile DEM seçmenleri arasındaki fark da ilginç. CHP'lilerin yüzde 48.4'ü, DEM Partililerin ise yüzde 75'i bunun bir ittifak olduğunu söylüyor. 'Kent uzlaşının' ittifakını doğru buluyor musunuz sorusuna ise seçmenin yüzde 23,4'ü evet derken yüzde 76,6'sı ise hayır cevabını verdi.