Son seçimi bilen Optimar anketi! DEM Parti desteği Ekrem İmamoğlu'na yetecek mi? Hangi partinin oyu ne kadar?

CHP ile DEM Parti İstanbul'da 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı. CHP, Esenyurt adayını DEM'in istediği isimle değiştirdi DEM Parti, birçok ilçede aday çıkarmadı. Ancak CHP kanadı DEM Parti ile ittifak yapıldığını kabul etmiyor. Son seçimleri en doğru bilen şirketlerin başında gelen Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar Araştırma, Şubat ayı anket sonuçları çıktı. DEM Parti tabanı CHP ile ittifakı kabullenmiş görünüyor. Hilmi Daşdemir'e göre DEM tabanın bu tavrı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için yeter mi? Hangi partinin oyu ne kadar? İşte cevapları...