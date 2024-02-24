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AK Parti “Seçim İşleri Başkanları”nı Ankara’da topluyor! Hızlandırılmış eğitim...

AK Parti “Seçim İşleri Başkanları”nı Ankara’da topluyor! Hızlandırılmış eğitim...

31 Mart’ta yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimlerine 36 günden az süre kalırken AK Parti seçim çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti'nin tüm şehirlerdeki 'Seçim İşleri Bakanları' Ankara'ya çağrıldı.

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AK Parti'nin geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ziyareti nedeniyle ertelenen “Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı” 26 Şubat’ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak olan toplantı daha sonra basına kapalı devam edecek. Seçim İşleri Başkanı ve yardımcıları 81 ilden gelen teşkilat üyeleriyle seçim çalışmalarını masaya yatıracak.

Seçim takvimi, seçim kurulu görevlileri, itiraz ve şikâyetler ile seçim materyalleri hakkında detaylı sunumlar yapılacak.

AK Parti seçim günü hiçbir oyun zayi olmaması ve demokrasinin tam manasıyla sandığa yansıması için programa ayrı bir önem verecek. Sonuç Alım Sistemi en ince ayrıntısına kadar anlatılacak.

Programda, seçimlere son bir ay kala propaganda sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği de ele alınacak. 

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