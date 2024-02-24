AK Parti seçim çadırında İmamoğlu'na olay teklif! Ne kadar istiyorsunuz beni ya

Sancaktepe'de halk buluşması öncesinde esnafı ve seçim çadırlarını ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, AK Parti'nin seçim çadırındaki bir görevli üye olmaya davet etti. Davete gülümseyen İmamoğlu, "Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni ya. Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın" yanıtını verdi

Abone ol

İstanbul'daki seçim çalışmalarını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün Sultangazi ilçesindeki bir semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra sürpriz bir şekilde AK Parti Seçim Ofisi'ne de uğramıştı. Buradaki AK Partililere başarılar dileyen İmamoğlu, çay ikramını ise geri çevirmemişti. İmamoğlu bu defa Sancaktepe'de AK Parti çadırını ziyaret etti. Ziyaret sırasında ise herkesi gülümseten anlar yaşandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de gerçekleşen halk buluşmasının öncesinde Sancaktepe Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İmamoğlu, vatandaşlarla çay içip dertlerini dinledikten sonra meydanda kurulan siyasi partilerin seçim çadırlarını da ziyaret etti.

"Ne kadar istiyorsunuz beni"

AK Parti'nin çadırını da ziyaret eden İmamoğlu görevlilerle tek tek tokalaştı ve sohbet etti. AK Partililerin İmamoğlu'nu partilerine üye yapma teklifinde bulunması gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu, "Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni" diyerek teklifte bulunan görevliye sarıldı.



İmamoğlu, "Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar birbiri hakkında eleştiri yapabilir ama günün sonunda 1 Nisan'da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın" dedi. İmamoğlu daha sonra seçim çadırından ayrıldı.



Sancaktepe'de bir çay ocağında vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın otobüslerimizi yenilemenizi istiyoruz talebine "Şuan da 600 tane araç yeniledik. Bir yandan da devam ediyoruz. Bu ara metrobüslere ağırlık verdik, çünkü biliyorsunuz çok büyük kilometre yapıyorlar. Bir yandan da otobüs alımlarımız başladı. Yeni alım yaptık 150 aracımız geliyor. Bir kısmını yakın zamanda karşıladım. Fırsat buldukça yenileyeceğiz" şeklinde karşılık verdi.



Ardından, Çekmeköy'e giden İmamoğlu, buradaki konuşmasında, "Sıfır seviyesindeki Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun ilk hattını 20 gün sonra açıyoruz ve Çekmeköy'ü, Sancaktepe ve Samandıra'ya bağlıyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu, Çekmeköy'deki halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez'e 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Belediyenin faaliyetlerini anlatan İmamoğlu, metro hatları, kent ormanları, kreşler, öğrenci yurtları ve kent lokantaları hakkında yaptıklarını anlattı.