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Cem Küçük canlı yayında 'AK Parti'nin anketi' diye açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?

Yerel seçimlere 36 gün kala anketler peş peşe açıklanmaya devam ediliyor. İstanbul'dan sonra sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen Ankara'da son durum ne? Cem Küçük canlı yayında "AK Parti'ye sunulan anket" diyerek son oy oranlarını paylaştı. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?

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Seçim yarışının kızıştığı Ankara'da Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un oy oranları merak konusu olmayı sürdürüyor. TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, Cem Küçük, Murat İde ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fuat Atik, Ankara'da yerel seçime ilişkin anket sonuçlarını masaya yatırdı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Partiye sunulan son anket sonuçlarını açıkladı.

AK Parti beklenen çıkışı yapamadı

"Ankara’da Başkanlık yarışında kim önde?" sorusuna Fatih Atik, "AK Parti’nin büyük projeleri henüz açıklanmadı. Gecikme Turgut Altınok’un aleyhine durum oluşturdu. Anketlerde Mansur Yavaş önde görünüyor. AK Parti Ankara’da beklenen çıkışı yapamadı." dedi.

İYİ Parti seçmeni ne yapacak?

Programa katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir ise "İYİ Parti seçmeninin Yavaş'a oy verme potansiyeli yüksek. Ama İYİ Parti oyunu düşürecek ve göreceği son seçim olabilir. İYİ Parti Ordu'yu alabilir. Taban tutma potansiyeli var." dedi.

AK Parti'ye sunulan son anket

Gazeteci Cem Küçük, programda AK Parti’ye sunulan anketin sonuçlarını açıkladı. "Benim elimde bir anket var. Bugün bir arkadaşım gönderdi. AK Parti'ye sunulan bir anket" diyen Gazeteci Cem Küçük'ün açıkladığına göre anket sonuçları şu şekilde:

Mansur yavaş 12 puan önde

Mansur Yavaş: Yüzde 47
Turgut Altınok: Yüzde 35
Cengiz Topel: Yüzde 4
Diğer: Yüzde 3
Kararsız: Yüzde 10

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