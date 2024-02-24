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Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim

Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında, ilk kez bakanlık tarafından bir açılışa davet edildiğini söyledi. Davetin Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan geldiğini söyleyen İmamoğlu, "Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim." dedi. İmamoğlu, açılışa ne için gideceğini açıkladı.

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31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları sürüyor. İmamoğlu, Çekmeköy'ün ardından günün ikinci halk buluşmasını, komşu ilçe Sancaktepe'de yaptı. Sancaktepe'nin en çok hizmet verdikleri ilçelerden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığımda, beş senede ilçemde bir kez bile Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görmedim. Allah şahit, görmedim. İki-üç defa gelmişse de beni davet etmediler.

"Ben, bu beş yıl içerisinde her ilçeye 20 defa, 15 defa, 30 defa gittim. Hem gittim hem de seçilen belediye başkanına demokrasi gereği saygı gösterdim. Nereye gidiyorsam davet ettim. Hangi açılışı yapıyorsam davet ettim. Ben bu açılışlara giderken ya da temel atmalara giderken, Allah aşkına bir partinin töreni mi yapıyorum? Hayır. Belediyenin. Belediye kimin? Milletin. Onun için, her defasında davet ettim. Belki bir-iki defa gelmiş olabilir Sayın Belediye Başkanı. Onun dışında gelmediler. Çünkü alışık değiller. Benim neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim.

"Pazartesi oraya gideceğim, niye biliyor musunuz?

Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim. Bu sefer ben ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz?

Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım."

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