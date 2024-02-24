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Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Papara Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 11 beraberlikle 32 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 43 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

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