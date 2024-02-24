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Kırıkkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale'nin Kılıçlar köyünde Demir ailesinin komşu ziyaretinde oldukları sırada evleri, soba bacasından çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kudret Demir'e ait müstakil evde yangın çıktı. Soba bacasından çıktığı öne sürülen yangın, evin diğer odalarına da sıçradı. Yangın sırasında ise ev sahibi Demir'in, ailesiyle birlikte komşusunda misafirlikte olduğu öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzere Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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