BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Kızından yapılan ilik nakli ile hayata tutundu

Kızından yapılan ilik nakli ile hayata tutundu

Mersin'de kanser hastası kadın Ayşe Demirci, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezinde kızından yapılan nakille hayata tutundu.

Abone ol

Geçen yıl Mayıs ayında Akut Miyeloid Lösemi tanısı konulan 53 yaşındaki Ayşe Değirmenci, aldığı üç kemoterapinin ardından durumunda düzelme olmayınca MEÜ Onkoloji Hastanesine başvurdu. Kemik İliği Nakil Merkezi sorumlusu MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Pelin Aytan'ın tedavisine başladığı Değirmenci'ye uygun kök hücre bulunması için önce kardeşlerinden örnek alındı. Sonucun olumsuz çıkması üzerine 3 kızından da örnek alınan Değirmenci, en büyük kızı 35 yaşındaki Elif Değirmenci'nin 'yarı uyumlu' olması üzerine umutlandı. Yapılan naklin tam uyum sağlamasıyla ilk 90 günü atlatan Değirmenci'yi eşi İbrahim Değirmenci (60) tedavi sürecinde yalnız bırakmadı.
Kızından yapılan nakille hayata tutunan Ayşe Değirmenci de geçen yıl mayıs ayının sonlarında konulan teşhisin ardından yaşadığı süreci anlattı. 3 kez kemoterapi aldığını belirten Değirmenci, "İlik nakli oldum. Büyük kızımınki yarım uyumlu oldu. Kızımdan bulunması iyi hissettirdi. Bulunmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Şuanda çok iyiyim, sonuç çok güzel" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Kırıkkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalan kız konuştu, heyecanını böyle ifade etti: Dizlerim titriyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalan kız konuştu, heyecanını böyle ifade etti: Dizlerim titriyordu
İstanbul'da motosikletliler, devriye gezen bekçiyi vurdu!
İstanbul'da motosikletliler, devriye gezen bekçiyi vurdu!
Çin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı
Çin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı
Fatma öğretmen, enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu
Fatma öğretmen, enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu
Cem Küçük canlı yayında 'AK Parti'nin anketi' diye açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?
Cem Küçük canlı yayında 'AK Parti'nin anketi' diye açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?
AK Parti seçim çadırında İmamoğlu'na olay teklif! Ne kadar istiyorsunuz beni ya
AK Parti seçim çadırında İmamoğlu'na olay teklif! Ne kadar istiyorsunuz beni ya
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 şüpheli yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı, 2 suçtan daha arandığı ortaya çıktı
Uyuşturucuyla yakalandı, 2 suçtan daha arandığı ortaya çıktı
AK Parti “Seçim İşleri Başkanları”nı Ankara’da topluyor! Hızlandırılmış eğitim...
AK Parti “Seçim İşleri Başkanları”nı Ankara’da topluyor! Hızlandırılmış eğitim...