BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Bursa'daki yeni fay kaç şiddetinde deprem üretir? Ahmet Ercan cevapladı

Bursa'daki yeni fay kaç şiddetinde deprem üretir? Ahmet Ercan cevapladı

Bursa’daki aktif fay hatları üzerine yapılan çalışmada daha önce haritalarda yer almayan Kayapa-Yenişehir fay hattı keşfedildi. 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği değerlendirilen fay ile ilgili olarak Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Bursa'da mevcut olan fayın yanı sıra aktif bir fay daha olduğu ileri sürüldü. Kayapa-Yenişehir fayı olarak adlandırılan fayın, 7'den büyük deprem üretebileceği de iddia edilirken konu ile ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan da yeni bulunan fay hattı ile ilgili bir uyarı gelerek “Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır. Bursa’da 3 üniversitenin jeofizik görüntülemeyle belirlediği Kayapa-Yenişehir Kırığı’nın Bursa Ovası’na uzanan kolunun 40 km, doğuda Yenişehir kolunun 55 km olduğu belirtiliyor. Bu kırık geçmişte 1855 depremini yapmıştır” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

İleride de M6 ile M7,2 arasında depremler yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak, ivedi deprem bekleniyor diye bir uyarı söz konusu değildir. Bursa, ne yazık ki, oynak, deprem duyarlı ovaya doğru yayılmayı sürdürüyor.

Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir. İzin veren belediye yargılanmalıdır. Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır.

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bursa’da içlerinde yeni keşfedilen fayın olduğu diri fay hatlarını inceledikleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında Kayapa’dan Yenişehir arasında 25 noktada sismik ölçüm alındı. Ölçümler sonucunda daha önce aktif fay hattı haritalarında yer almayan 95 kilometre uzunluğunda, 7,3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip aktif bir fayın olduğu tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kızından yapılan ilik nakli ile hayata tutundu
Kızından yapılan ilik nakli ile hayata tutundu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kırıkkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Kırıkkale'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalan kız konuştu, heyecanını böyle ifade etti: Dizlerim titriyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalan kız konuştu, heyecanını böyle ifade etti: Dizlerim titriyordu
İstanbul'da motosikletliler, devriye gezen bekçiyi vurdu!
İstanbul'da motosikletliler, devriye gezen bekçiyi vurdu!
Çin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı
Çin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı
Fatma öğretmen, enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu
Fatma öğretmen, enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu
Cem Küçük canlı yayında 'AK Parti'nin anketi' diye açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?
Cem Küçük canlı yayında 'AK Parti'nin anketi' diye açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?
AK Parti seçim çadırında İmamoğlu'na olay teklif! Ne kadar istiyorsunuz beni ya
AK Parti seçim çadırında İmamoğlu'na olay teklif! Ne kadar istiyorsunuz beni ya
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 şüpheli yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı, 2 suçtan daha arandığı ortaya çıktı
Uyuşturucuyla yakalandı, 2 suçtan daha arandığı ortaya çıktı