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Denizli'de bir baba kızının boşanma davasında kalp krizi geçirdi, savcının çabası sonuçsuz kaldı

Denizli'de bir baba kızının boşanma davasında kalp krizi geçirdi, savcının çabası sonuçsuz kaldı

DENİZLİ'de kızının boşanma davasının görüldüğü esnada duruşma salonunda kalp krizi geçiren adama ilk müdahaleyi savcı yaptı. Tüm çabalara rağmen 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

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Olay, Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asliye Hukuk Mahkemesinde kızının boşanma davasına tanık olarak katılan Hüseyin Eren (69), bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Eren’e ilk müdahale ise duruşma savcısı tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesine kadar savcının kalp masajı yapmayı sürdürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tüm müdahalesine rağmen Eren’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 kız babası olan Hüseyin Eren’in kalp hastası olduğu ve daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Eren’in cenazesi Şenköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edildiği öğrenildi.

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