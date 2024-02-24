15 Temmuz gecesi Tayyip Erdoğan için ölüme koşan AK Partili isim, neden Yeniden Refah adayı oldu?

Orçun Şekercioğlu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde FETÖ'cülerin saldırısı sonrası yaralandı ve Gazi oldu. Aradan geçen 6 yılın ardından AK Parti'den istifa ederek Yeniden RefahPartisi saflarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mektup yazan Şekercioğlu, nasıl Yeniden Refah Partili olduğunu Hadi Özışık'a anlattı.

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15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı sokağa çıkıp yaralanan demokrasi gazisi Orçun Şekercioğlu, o gece yaşadıklarını, ardından AK Parti'den kopuş süreci ve Yeniden Refah Partisi saflarına katılışının hikayesini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Perde Arkası programında anlattı.

AK Parti'den ayrılıp YRP'ye geçti

15 Temmuz gazisi Orçun Şekercioğlu, AK Parti Ümraniye Belediye Meclis Üyesi görevini yapıyordu. 15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu, 2019 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mektup yazarak oldukça önemli tespitlerde ve ihbarlarda bulundu. Orçun Şekercioğlu sonrasında ise AK Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi’ne katıldı.

Yeniden Refah'tan aday oldu!

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 seçimlerine girerken Cumhur İttifakı’ndan ayrılması sonrası Orçun Şekercioğlu, Erdoğan'a yazdığı mektubu, AK Parti'den istifa edişini ve Yeniden Refah Partisi'nden adaylığının perde arkasına canlı yayında anlattı.

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