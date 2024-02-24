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Hakan Fidan Nicolas Maduro bir araya geldi

Hakan Fidan Nicolas Maduro bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yurt dışı temaslarını sürdürüyor. Venezuela'ya gerçekleştirdiği ziyarette umhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından Miraflores Sarayı’nda kabul edildi. Maduro, görüşmeye ilişkin "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından Miraflores Sarayı’nda kabul edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı" ifadesini kullandı.

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

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