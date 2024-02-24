Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.Ö. ve H.A.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Ekipler şüphelilerin kullandıkları aracı Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde durdurarak arama yaptı. Aramada 4 gram alüminyum folyoya sarılı esrar, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.