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AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu! Gelenek yine bozulmadı

AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu! Gelenek yine bozulmadı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 Mart'ta AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi düzenleyeceğini açıkladı.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 Mart'ta AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi düzenleyeceğini açıkladı.

Büyük gün yaklaştı.. Yerel seçim öncesi sahadaki çalışmalar hızlandı. Yurdun dört bir yanında seçim coşkusu yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitingleriyle heyecanı artırıyor.

İstanbullular ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sevdam' tabirini kullandığı İstanbul mitingi için açıklanacak tarihi bekliyor. Bu kapsam AK Parti cephesinden beklenen açıklama geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ÜLKE TV ekranında seçim gündemine yönelik sorularını yanıtladı.

Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için şöyle konuştu:

"31 Mart pazar öncesi pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor."

Osman Kabaktepe'nin açıklamasına göre mitingin seçimden bir hafta önceki pazar günü, 24 Mart'ta yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul'da düzenlediği mitingler büyük yankı uyandırıyor.

7'den 70'e tüm vatandaşların katıldığı mitinglerde, vatandaşlar unutulmaz bir güne imza atıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen vatandaşlar, büyük bir emekle alana gelerek hınca hınç dolduruyor.

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