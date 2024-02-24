Menzil'de miras kavgası büyüdü! Mahkemeye gidiyorlar! Almanya'da polis Menzil'e baskın yaptı

Menzil tarikatı içindeki kaos giderek büyürken işin içine polis ve adliye de giriyor. Menzil Şeyhi Abdulbaki Elhüseyni'nin ölümü üzerine oğulları arasında başlayan miras kavgası şiddetleniyor. Muhammed Saki taraftarları, Yalova'daki binanın usulsüz olarak başkasına devredildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Almanya'ya sıçrayan kavgada, bir grup karyıt grubu polis zoruyla dergahtan attırdı. İşte Menzil'deki son durum...

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Menzil tarikatında Şeyh Abdulbaki Elhüseyni"nin 12 Temmuz'da vefatının ardından başlayan kardeşler arasındaki miras kavgası cemaati ikiye böldü. Menzil şeyhi kardeşler arasındaki mal paylaşımı kavgası uzun süredir perde arkasında devam ederken, artık açıktan yapılmaya başlandı. Muhammed Saki Elhüseyni ile diğer 4 erkek kardeşi birbirine düştü. Muhammed Saki, Cemaatin Semerkand Vakfı'ndan ayrılarak, Serhendi Derneği'ni kurmuştu.

Birbirlerine derneklere sokmuyorlar

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Menzil'deki ana camideki Muhammed Saki ismi kaldırıldı, Saki'nin taraftarları, tarikatın büyük bölümünü elinde tutan diğer kardeşlerin taraftarları tarafından dernek binalarına alınmamaya başlandı. Saki taraftarla bazı binaları polis nezaretinde çilingirle açtırarak kullanmaya başladı. Yalova'da ise kardeşlerin miras kavgası adliyeye taşınıyor.

Fettah ve Mübarek taraftarları 'çöktü'

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Muhammed Saki Elhüseyni'ye bağlı cemaat mensupları, düzenledikleri basın toplantısıyla kavgayı açıktan yapmaya başladı. Saki El Hüseyni taraftarları kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri Semerkand binasının diğer Menzil şeyhleri Fettah ve Mubarek Elhüseyni yanlıları tarafından ellerinden usulsüz şekilde alındığını belirtti.

Bu durumu mahkemeye taşıyacağız

Açıklamada, bu durumu hukuki bir süreç başlatarak çözmeyi ve usulsüz devir işlemi için hukuki haklarını kullanmayı planladıklarını ifade etti. Ayrıca, açıklama yapan Menzil mensupları, binanın ellerinden alındığını ve bu durumu protesto ettiklerini belirtti. Miras kavgasının cemaat içindeki gerilimi artırdığı ve hukuki süreçlerin devam edeceği ifade edildi.

Alman polisini çağırıp, dışarı attırdılar

Menzil Cemaati içindeki miras kavgası giderek büyürken, Almanya'dan da ilginç bir haber geldi. Menzil mensupları arasındaki anlaşmazlık Almanya'daki dergahlarına kadar sıçradı. İki ayrı gruba bölünen cemaat mensuplarından bir grup, diğer grubu Almanya'daki dergahlarından uzaklaştırmak amacıyla polisi çağırarak kapının önüne attı. O anlar kamerayla tespit edilip sosyal medyada paylaşıldı.