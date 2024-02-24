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2 aylık kedi başarılı operasyonla hayata tutundu

2 aylık kedi başarılı operasyonla hayata tutundu

Kastamonu’da yaralı halde Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen 2 aylık kedi, yapılan başarılı operasyon sayesinde hayata tutundu.

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Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi gören 2 aylık kedi yapılan başarılı operasyonla hayata tutundu. Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi arasında yapılan protokol çerçevesinde Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen 2 aylık, 1 kilogram ağırlığındaki dişi kedi, klinik ve radyografik muayenede parmak kemiklerinde kırıklar tespit edildi. Acil operasyona alınan minik kedinin parmaklarındaki kırıklar başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Tarık Şafak, “Hastamız 1 kilogramlık bir ağırlığa sahip pediatrik bir kedi. Hekimler bebeklerin ameliyatlarında nasıl hassasiyetle çalışılırsa ekibimiz de o hassasiyette çalıştı. Üniversitemize ait Hayvan Hastanesi’nde görevli ekibimiz, kedinin parmak kemiklerinin boyutu düşünüldüğünde çok küçük bir alanda ortopedi ameliyatı gerçekleştirdi. Hastamız üzerinde kontrollerimiz devam ediyor. Ancak kritik süreç atlatıldı. Artık bu minik hastamız ayağını sağlıklı bir şekilde kullanabilecek” dedi.

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