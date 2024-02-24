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Kan bağışında bulunarak birçok kişiye örnek oldu

Kan bağışında bulunarak birçok kişiye örnek oldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Kızılay’ına kan bağışı desteğinde bulundu.

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Vali Aygöl, Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kızılay çadırlarını ziyaret etti. İki gün süren kan bağışı programına destek olan Vali Aygöl bağışladığı kan ile birçok kişiye umut olabilmenin farkındalığını hissetti.
Aynı zamanda birçok vatandaşa da örnek olup öncülük eden Vali Aygöl, "Burada Kızılay’ımızın kurduğu çadırlara gelerek bir tüp kan ile birçok kişiye umut olabileceğinizi unutmayın. Yapmanız gereken tek şey buraya gelerek kan bağışında bulunmak. İnşallah bu bağışlarımız hayırlara vesile olur. Herkese umut olabilmek çok güzel bir his. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum’’ dedi.

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