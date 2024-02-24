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TDV'nin 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci katıldı

TDV'nin 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci katıldı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci yer aldı.

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Vakıftan yapılan açıklamada, öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl ara tatil döneminde düzenlenen yarıyıl kamplarının bu yıl Ankara, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Elazığ, Konya, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Tekirdağ ve Antalya'da yapıldığı belirtildi.

TDV'nin ilahiyat akademi, özel destek akademi, uluslararası ilahiyat lisans, uluslararası ilahiyat, uluslararası Anadolu imam hatip lisesi ve uluslararası mezun destek programları kapsamında 19 Ocak'ta başlayan yarıyıl kamplarının yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlendiği vurguladı.

Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kamplarda, alanında uzman eğitimciler tarafından çeşitli eğitimler, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve geleneksel el sanatları etkinliklerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

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