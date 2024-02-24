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Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilecek tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 13 milyon 838 bin 744 lira, sertifikalı fidan kullanım desteklenmesi kapsamında 24 milyon 877 bin 104 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 11 milyon 770 bin 500 lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 413 bin 652 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

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