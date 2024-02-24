BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi!

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi!

İstanbul Maltepe’de bulunan bir adreste sahte içki üretildiği tespit edilmesi üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol ele geçirilirken bir kişi yakalandı.

Abone ol

Maltepe’de Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi edinen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler 21 Şubat tarihinde adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.E.(48) isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 73 litre sahte alkol, 4,5 litre etil alkol, ele geçirildi.

Yakalanan H.E. isimli şahıs, hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçundan yapılan işlemlerin adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Polisi görünce geri vites yapan sürücü yakalandı
Polisi görünce geri vites yapan sürücü yakalandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Samsunspor'da 'Gisdol' etkisi! En çok puan toplayan 3. takım oldu!
Samsunspor'da 'Gisdol' etkisi! En çok puan toplayan 3. takım oldu!
Ehliyetsiz araç kullanan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Ehliyetsiz araç kullanan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı
14 katlı bina cayır cayır yanmıştı! Ölenlerin sayısı 9’a yükseldi!
14 katlı bina cayır cayır yanmıştı! Ölenlerin sayısı 9’a yükseldi!
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı
TDV'nin 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci katıldı
TDV'nin 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci katıldı
2 aylık kedi başarılı operasyonla hayata tutundu
2 aylık kedi başarılı operasyonla hayata tutundu
Kan bağışında bulunarak birçok kişiye örnek oldu
Kan bağışında bulunarak birçok kişiye örnek oldu
NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Rockets kazandı
NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Rockets kazandı
Bilecik Spor Kulübü zorlu maçın hazırlıkları tamamladı
Bilecik Spor Kulübü zorlu maçın hazırlıkları tamamladı
Menzil'de miras kavgası büyüdü! Mahkemeye gidiyorlar! Almanya'da polis Menzil'e baskın yaptı
Menzil'de miras kavgası büyüdü! Mahkemeye gidiyorlar! Almanya'da polis Menzil'e baskın yaptı