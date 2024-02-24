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Ehliyetsiz araç kullanan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Ehliyetsiz araç kullanan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Bilecik’te ehliyetsiz araç kullanan şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamada kontrol edilen bir araçta sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Şahıs şüpheli hareketleri sonrası yapılan üst aramasında 1,17 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatılarak ‘Ehliyetsiz Araç Kullanmak’ maddesince ise 12 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

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