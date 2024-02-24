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Elazığ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli şahsın üstünde ve araçlarında arama yapıldı. Aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 adet fişek, 36 gram esrar maddesi, 47 adet sentetik ecza maddesi ve 2 gram kokain maddesi ele geçirildi.

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