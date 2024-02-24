BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Fethiye'de 2 çocuğun öldüğü kazada, otomobil sürücüsü tutuklandı

Fethiye'de 2 çocuğun öldüğü kazada, otomobil sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletteki 2 çocuğun öldüğü kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Abone ol

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi’nde 22 Şubat Perşembe günü saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, Bedirhan Arslan (14) idaresindeki 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bedirhan Arslan (14) ile yolcu konumundaki Mehmet Efe Can (13) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sultan Dağı’nda kara saplanan minibüs ekiplerin yardımıyla kurtarıldı
Sultan Dağı’nda kara saplanan minibüs ekiplerin yardımıyla kurtarıldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bulgaristan" mesajı: Türkiye için güvenilir bir dost
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bulgaristan" mesajı: Türkiye için güvenilir bir dost
Türkiye'deki Ukraynalılar evlerine dönmenin hayalini kuruyor
Türkiye'deki Ukraynalılar evlerine dönmenin hayalini kuruyor
İzmir'de fuhuşa özel ev! Öğrencilere indirimli fuhuş tarifesi!
İzmir'de fuhuşa özel ev! Öğrencilere indirimli fuhuş tarifesi!
Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi!
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi!
Polisi görünce geri vites yapan sürücü yakalandı
Polisi görünce geri vites yapan sürücü yakalandı
Samsunspor'da 'Gisdol' etkisi! En çok puan toplayan 3. takım oldu!
Samsunspor'da 'Gisdol' etkisi! En çok puan toplayan 3. takım oldu!
Ehliyetsiz araç kullanan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Ehliyetsiz araç kullanan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı
14 katlı bina cayır cayır yanmıştı! Ölenlerin sayısı 9’a yükseldi!
14 katlı bina cayır cayır yanmıştı! Ölenlerin sayısı 9’a yükseldi!
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı