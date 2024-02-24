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Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Kağıthane’de gece saatlerinde polis ekiplerine ateş açan ve 1 memurun yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

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Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelen olayda, havaya ateş açıldığı yönünde polis ekiplerine ihbar gelmişti. Olay yerine giden ekipler, motosikletli 2 şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istemiş, bu esnada S.Ç. isimli şüpheli memurlara ateş açmıştı. Saldırıda 1 polis yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası kaçan S.Ç ve M.F.F. kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Şüphelilerin sorgulamalarında; ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘görevli memura mukavemet’, ‘hakaret’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ve çeşitli diğer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi.
Öte yandan, olay öncesi meskun mahalde havaya ateş açtığı belirlenen H.E.A. isimli şahıs da 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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