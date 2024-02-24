BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Eğitimde yeni dönem: Meslek liseleri fabrikalara taşınıyor

Eğitimde yeni dönem: Meslek liseleri fabrikalara taşınıyor

İktidarın yeni düzenlemeleri doğrultusunda "endüstriyel iş birliği okulu" programı devreye alınacak. Bu program kapsamında, 11. ve 12. sınıf öğrencileri, öğretmen ve diğer öğreticilerin denetiminde işletmenin üretim süreçlerine aktif olarak katılacak.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı yeni düzenleme doğrultusunda, "meslek lisesi öğrencilerinin iş bulmalarının kolaylaştırılması amacıyla" mevcut eğitim yapılarına "bölgesel", "uzmanlık alanları", "endüstriyel iş birliği" ve "endüstriye entegrasyon" odaklı yeni eğitim modelleri entegre edilecek.

Bu bağlamda, öğrencilerin endüstriyel yoğunluklu bölgelere erişimini artırmayı amaçlayan "bölgesel okul" programı hayata geçirilecekken, meslek liselerindeki dalların birbirini destekleyecek şekilde ve aynı eğitim çevresinde toplandığı "uzmanlık okulları" da kurulacak.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, ayrıca, bu yönergelerle öğrencilerin işletmelerde eğitim görebilecekleri "endüstriyel iş birliği okulu" programı da devreye alınacak. Bu program kapsamında, öğrenciler 9. ve 10. sınıflarda işletmenin sağladığı güvenli bir ortamda eğitim alırken, 11. ve 12. sınıflarda ise öğretmen ve usta öğreticilerin denetiminde işletmenin üretim süreçlerine aktif olarak katılacaklar. "Endüstriye entegre okullar" ise, kurumların kendi alanlarında endüstri ile entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.

Bu yeni sistemi değerlendiren eğitimci Nurcan Korkmaz, "İşsizlik Sigortası Fonu"ndan sermayeye aktarılacak payın yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkartılmasına işaret ederek, “Bunları birlikte düşünmemiz lazım. Sermayenin payı doğrudan aktarılmıyor. Bu pay meslek liselerinden sermayeye çalışmaya giden öğrenciler üzerinden aktarılıyor. Tamamen sektörün ihtiyacına göre sistem oluşturuluyor. Çocukları eğitim yoluyla fabrikalara yönlendirip, kayıp bir nesil oluşturuluyor” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Park halindeki otomobilden ruhsatlı tabanca çalan 2 şüpheli tutuklandı!
Park halindeki otomobilden ruhsatlı tabanca çalan 2 şüpheli tutuklandı!
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Elazığ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Elazığ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Karaman’da çukura düşen tilki kurtarıldı
Karaman’da çukura düşen tilki kurtarıldı
Gazze'de vahşet dinmiyor! Can kaybı 30 bine dayandı
Gazze'de vahşet dinmiyor! Can kaybı 30 bine dayandı
Muharrem İnce CHP'yi bombaladı DEM'den vurdu! İstanbul'u alayım derken...
Muharrem İnce CHP'yi bombaladı DEM'den vurdu! İstanbul'u alayım derken...
Fethiye'de 2 çocuğun öldüğü kazada, otomobil sürücüsü tutuklandı
Fethiye'de 2 çocuğun öldüğü kazada, otomobil sürücüsü tutuklandı
Sultan Dağı’nda kara saplanan minibüs ekiplerin yardımıyla kurtarıldı
Sultan Dağı’nda kara saplanan minibüs ekiplerin yardımıyla kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bulgaristan" mesajı: Türkiye için güvenilir bir dost
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bulgaristan" mesajı: Türkiye için güvenilir bir dost