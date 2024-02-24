Eğitimde yeni dönem: Meslek liseleri fabrikalara taşınıyor

İktidarın yeni düzenlemeleri doğrultusunda "endüstriyel iş birliği okulu" programı devreye alınacak. Bu program kapsamında, 11. ve 12. sınıf öğrencileri, öğretmen ve diğer öğreticilerin denetiminde işletmenin üretim süreçlerine aktif olarak katılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı yeni düzenleme doğrultusunda, "meslek lisesi öğrencilerinin iş bulmalarının kolaylaştırılması amacıyla" mevcut eğitim yapılarına "bölgesel", "uzmanlık alanları", "endüstriyel iş birliği" ve "endüstriye entegrasyon" odaklı yeni eğitim modelleri entegre edilecek.

Bu bağlamda, öğrencilerin endüstriyel yoğunluklu bölgelere erişimini artırmayı amaçlayan "bölgesel okul" programı hayata geçirilecekken, meslek liselerindeki dalların birbirini destekleyecek şekilde ve aynı eğitim çevresinde toplandığı "uzmanlık okulları" da kurulacak.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, ayrıca, bu yönergelerle öğrencilerin işletmelerde eğitim görebilecekleri "endüstriyel iş birliği okulu" programı da devreye alınacak. Bu program kapsamında, öğrenciler 9. ve 10. sınıflarda işletmenin sağladığı güvenli bir ortamda eğitim alırken, 11. ve 12. sınıflarda ise öğretmen ve usta öğreticilerin denetiminde işletmenin üretim süreçlerine aktif olarak katılacaklar. "Endüstriye entegre okullar" ise, kurumların kendi alanlarında endüstri ile entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.

Bu yeni sistemi değerlendiren eğitimci Nurcan Korkmaz, "İşsizlik Sigortası Fonu"ndan sermayeye aktarılacak payın yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkartılmasına işaret ederek, “Bunları birlikte düşünmemiz lazım. Sermayenin payı doğrudan aktarılmıyor. Bu pay meslek liselerinden sermayeye çalışmaya giden öğrenciler üzerinden aktarılıyor. Tamamen sektörün ihtiyacına göre sistem oluşturuluyor. Çocukları eğitim yoluyla fabrikalara yönlendirip, kayıp bir nesil oluşturuluyor” şeklinde konuştu.