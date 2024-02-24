BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eşini öldürdüğü suçlamasıyla aranıyordu, cesedi arazide bulundu!

Eşini öldürdüğü suçlamasıyla aranıyordu, cesedi arazide bulundu!

İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide bulunan cesedin, 29 Temmuz 2022'de Ezgi Özarslan'ın tabancayla öldürülmesi sonrası firar eden boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'a ait olduğu tespit edildi.

Abone ol

Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta 23 Ocak 2024'te boş bir arazide hurda toplayan kişi tarafından bulunan ceset ve üzerindeki şortun içerisinde bulunan tabanca, incelemeye alındı.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelenen tabancanın, Ezgi Özarslan'ın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.

Cesetten alınan DNA örneği ise İzmir Adli Tıp Kurumunda analiz edildi. Ön raporda cesedin, Deniz Özarslan'a ait olduğu, kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar bulunduğu belirlendi.

Kesin ölüm nedenine ilişkin bilgilerin bulunacağı adli tıp raporunun henüz tamamlanmadığı, cesedin bulunduğu yerin ise Deniz Özarslan'ın anne ve babasının yaşadığı evin yakınında olduğu da öğrenildi.

Olay

Ezgi Özarslan, İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz 2022'de iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla başından vurulmuş, 11 Ağustos'ta tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybetmişti.

Ailesi, kızlarının evlilik yıl dönümüne rastlayan cenaze töreninde zanlı eşine tepki göstererek çocuklarının kızlık soyadı ile Ezgi Zerkin olarak anılmasını istemişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra firar eden cinayet zanlısı Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

23 Ocak 2024'te Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta boş bir arazide hurda toplayan kişi, insana ait olabilecek iskeleti fark ederek durumu polise bildirmiş, cesedin şortunun içinde tabanca bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti
Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Depremzede yaşlı kadını darp edip, hasarlı evinden demirleri çalıp kaçtılar
Depremzede yaşlı kadını darp edip, hasarlı evinden demirleri çalıp kaçtılar
Trakya'da çiftçiler buğdayda yüksek verim için ilkbahar yağışlarını bekliyor
Trakya'da çiftçiler buğdayda yüksek verim için ilkbahar yağışlarını bekliyor
Eğitimde yeni dönem: Meslek liseleri fabrikalara taşınıyor
Eğitimde yeni dönem: Meslek liseleri fabrikalara taşınıyor
Amazon Türkiye, depo operatörlüğü pozisyonu için 400 kişiyi işe alacak
Amazon Türkiye, depo operatörlüğü pozisyonu için 400 kişiyi işe alacak
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Park halindeki otomobilden ruhsatlı tabanca çalan 2 şüpheli tutuklandı!
Park halindeki otomobilden ruhsatlı tabanca çalan 2 şüpheli tutuklandı!
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Elazığ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Elazığ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Karaman’da çukura düşen tilki kurtarıldı
Karaman’da çukura düşen tilki kurtarıldı