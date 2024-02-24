DEM Parti’nin İstanbul’un 12 ilçesindeki adayları belli oldu

DEM Parti'nin İstanbul’un 12 ilçesindeki belediye eş başkan adaylarının ismi belli olduAbone ol
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul'un 12 ilçesindeki belediye eş başkan adaylarının isimleri belli oldu.
Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre aday çıkarılan ilçeler ve adayların isimleri şu şekilde:
Beykoz: Senem Yılmaz - Recep Yılmaz
Kadıköy: Veysi Eski - Nimet Çelebi Erdoğan
Sultanbeyli: Ertan Hamidoğlu - Rahime Kürkçü
Ümraniye: Edip Alpata - Zülfiye Hazar
Adalar: Mehmet Galip Ataş - Kristin Selekman
Arnavutköy: Mehmet Karadağ - Durdane Bulgan
Esenler: İrfan Hülakü - Gülşah Kavak
Gaziosmanpaşa: Ercan Sağlam - Hülya Oruç
Kağıthane: Burhan Damarlı - Sidar Yıldız
Sultangazi: Erol Tunç - Fatma Yeni
Beşiktaş: Adem Aktaş
Bakırköy: Medeni Andok-Elif Tokay Öztürk