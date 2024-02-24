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Koç Holding ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliği

Koç Holding ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliği

Koç Holding ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında "eğitimde iş birliği" protokolü imzalandı.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding yetkilileri Holdingin kentte yaptırdığı Umut Kent Konteyner Yaşam Alanı'ndaki depremzedeleri ziyaret etti.

Koç Holding heyeti daha sonra Malatya Turgut Özal Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ile Koç Holding AŞ Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu arasında depremzede ailelere destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Açıklamada, yapılan görüşmelerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'nün ihtiyaç duyduğu piyanolar ve müzik ekipmanlarının temini konusu görüşüldü. Ayrıca fakülte tarafından Umut Kent Konteyner Yaşam Alanı'nda barınan depremzede ailelere ve çocuklarına yönelik müzik dinletileri, sanat atölyeleri ile sanat terapi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği konuları da ele alındı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Koç Holding AŞ Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu tarafından üniversitenin Müzik Bölümü’nde ihtiyaç duyulan ekipmanlarının teminine ilişkin bağışların, Arçelik AŞ ve Arçelik Pazarlama AŞ aracılığıyla, Arçelik’in tedarikçileri tarafından gerçekleştirilmesine ve Umut Kent Konteyner Yaşam Alanı'ndaki depremzede vatandaşlarımız ve çocuklarına yönelik Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve sanat atölyeleri ile sanat terapi faaliyetleri düzenlenerek sanatsal etkinlik desteğinin sağlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı."

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