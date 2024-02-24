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Başarılı sporcu Atalay, Türkiye Şampiyonu oldu

Başarılı sporcu Atalay, Türkiye Şampiyonu oldu

Mersinde düzenlenen Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcu Nefise Atalay tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

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Mersinde 19-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda Aydın ilini temsil eden milli sporcu Nefise Atalay 57 kg sıkletinde 15 rakibini gerisinde bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Atalay, aldığı bu başarı ile Katar'da yapılacak Üniversiteler Arası Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandı.

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