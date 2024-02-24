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Gökdelende yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Gökdelende yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Çin’in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

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Çin’in 8 milyondan falza nüfuslu Nanjing kentine bağlı Yuhuatai bölgesinde bir gökdelende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrikli bisikletlerin depolandığı gökdelenin ilk katında çıkan yangın kısa süre içinde gökdelenin birkaç katını sardı.

Yetkililer, yerel saatle 04.40’dan çıkan yangında 1’i ağır 44 kişinin yaralandığı yangında 15 kişinin da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 14.00 sıralarında sonlandırıldı. Nanjing Beleidye Başkanı Chen Zhichang düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan, 06.00 sıralarında söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Not: Haberin görseli arşivdir.

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