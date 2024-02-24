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Avusturalya’da yangın: 16 bin hektarlık alan küle döndü

Avusturalya’da yangın: 16 bin hektarlık alan küle döndü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Perşembe günü çıkan ve kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 3 ev ve 16 bin hektarlık alan yandı.

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde Perşembe günü çıkan orman yangınları kontrol edilemiyor. Çiftlik hayvanlarının ölümüne neden olan orman yangınları nedeniyle eyaletin batısında yaşayan yüzlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. En az bin itfaiye eri 50 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale etmeye çalıştığı orman yangınları en az 2 bin kişi Perşembe günü yaşadığı bölgeleri terk etti. Yaklaşık 16 bin hektar alan yanarken en az 3 ev de tahrip oldu.

Hava sıcaklığının arması bekleniyor
Yangınla mücadele eden Victoria’da yetkililer sıcaklıkların artmasından endişe ediyor. Çarşamba günü hava sıcaklığının 40 dereceye yükselmesi beklenirken Beaufort ile Elmhurst kasabalarındaki yangınların şiddetli rüzgarlar nedeniyle de geniş alana yayılmasından korkuluyor. Avustralya'da 2019-2020 yıllarında “Kara Yaz” olarak tarihe geçen orman yangınları Türkiye büyüklüğünde bir alanı tahrip etmiş ve 33 kişi ile 3 milyar hayvanın ölümüne neden olmuştu.

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