Murat Kurum: Kandil Uzlaşısı'nın adayı İmamoğlu'dur

İstanbul’da CHP ve DEM Parti arasındaki ittifaka dair konuşan Murat Kurum, İstanbul için muhalefette kirli pazarlıkların olduğunu ifade ederek, “Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır.” dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Her platformda vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, bu defa Sancaktepe'de konuştu.

Sancaktepe'de Sivaslılar ile buluşan Murat Kurum, İstanbul ve Sancaktepe için yapacaklarından bahsetti.

Kandil'in talimatıyla İstanbul'da kurulan DEM Parti-CHP ittifakına da değinen Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Kandil Uzlaşısı'nın adayı olduğunu ifade etti.

Kirli pazarlıkların farkında olduklarını ifade eden Murat Kurum, "Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Daha dün Sancaktepe’de ne yaptıklarını gördük. Kurdukları ‘Kandil İttifakı’nın bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor.

Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır.

Onlar ne yaparsa yapsın, hangi ittifak içerisinde, hangi kirli pazarlıklar içerisinde olurlarsa olsunlar biz eser diyeceğiz, hizmet diyeceğiz. 22 yıldır biz bu anlayışla çalıştık, milletimizin zor anında yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Ömrü boyunca dik duruşunu bozmayan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle, minnetle, özlemle yâd ediyorum. Muhsin ağabeyimiz yüreği milleti için çarpan, bütün mesaisini canından öte sevdiği vatanı için harcayan yiğitti. Allah mekânını cennet eylesin.

Bu mübarek günde en büyük duamız 7 Ekim’den bu yana on binlerce masumun katledildiği Gazze’nin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasıdır.

Allah'ım Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Bu mübarek gün hürmetine Filistin'i ve Kudüs'ü yeniden hür kıl. Yerin ve göğün sahibi Allah'ım, bebek katillerini ve onlara destek verenleri sen katında cezalandır. Özgür Filistin'e bizleri yeniden kavuştur.

Asıl israfı işte siz yaptınız

Bakanlık görevim esnasında Sivas’ımıza sayısız eserler kazandırdık. Sivas’ımızda tam 30 dev eserimizi armağan ettik.

Maltepe’de 2 günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadılar. Bizim de yaptığımız konserler var. Öyle bir konsere harcayacağın rakam 10 milyonu geçmez bilemedin 15, 50 milyon olsun. Sen 2 günlük konsere 550 milyon harcadın. Asıl israfı işte siz yaptınız.

Öyle kolay kurtulmak yok. O yaptığınız israfların bir bir hesabını vereceksiniz. Bu millet bu hesabı size sandıkta soracak.