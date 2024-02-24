BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kış uykusuna yatmayan ayı şantiyeye girdi!

Kış uykusuna yatmayan ayı şantiyeye girdi!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kış uykusuna yatmayarak girdiği şantiyede yiyecek arayan ayı kameralara yansıdı.

Abone ol

Yüksekova’ya 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki yol şantiye alanı, ayıların uğrak mekanı oldu. Kış uykusuna yatmayarak şantiyeye inen aç ayı, burada bulunan çöpleri karıştırarak karnını doyurmaya çalıştı.

Şantiyede çalışan işçiler ise ayılar için çoğu zaman çevreye yiyecek bırakıyor. Şantiyeye alışan ayılar, artık gündüz gözüyle de gelerek bırakılan yiyecekleri alıyor.

O anlar işçiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şantiyede çalışanlar tedirginlik de yaşandıklarını belirttiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum: Kandil Uzlaşısı'nın adayı İmamoğlu'dur
Murat Kurum: Kandil Uzlaşısı'nın adayı İmamoğlu'dur
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Koç Holding ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliği
Koç Holding ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında iş birliği
Avusturalya’da yangın: 16 bin hektarlık alan küle döndü
Avusturalya’da yangın: 16 bin hektarlık alan küle döndü
Gökdelende yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Gökdelende yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Milli para badmintoncu Halime Yıldız, dünya üçüncüsü oldu
Milli para badmintoncu Halime Yıldız, dünya üçüncüsü oldu
Uluslararası Gerede Arkut Kupası başladı
Uluslararası Gerede Arkut Kupası başladı
Gaz tankeri sulama kanalı altına sıkıştı
Gaz tankeri sulama kanalı altına sıkıştı
Başarılı sporcu Atalay, Türkiye Şampiyonu oldu
Başarılı sporcu Atalay, Türkiye Şampiyonu oldu
Heyelan korkusu mahalle sakinlerini tedirgin ediyor
Heyelan korkusu mahalle sakinlerini tedirgin ediyor
Oyun parkı çıkan yangınla kullanılmaz hale geldi
Oyun parkı çıkan yangınla kullanılmaz hale geldi
Fatih Erbakan, eski AK Partililere ne vaat ediyor? İşte peş peşe istifaların perde arkası
Fatih Erbakan, eski AK Partililere ne vaat ediyor? İşte peş peşe istifaların perde arkası