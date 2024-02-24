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Denizli'de 5. kattan çarşaflı kaçış böyle bitti: Önce hastaneye sonra cezaevine götürüldü

Denizli'de 5. kattan çarşaflı kaçış böyle bitti: Önce hastaneye sonra cezaevine götürüldü

DENİZLİ'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri, jandarma ekiplerinin geldiğini görünce çarşafları birbirine bağlayarak 5’inci kattan aşağıya inmeye çalışırken düşüp zemine çakılınca ayağını kırdı.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında “Uyuşturucu İmal Ticareti” ile “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İsmail E’nin (38) şahsın sakladığı adres tespit edildi.

6 katlı bir apartmanın 5’inci katında bulunan dairede gizlenen İsmail E., jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekiplerine ait araçların geldiğini görünce, birbirine bağlayarak balkondan aşağıya sarkıttığı yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çarşaflar ile 5’inci kattan aşağı inmeye çalıştı.

Aşağı inerken beton zemine çakılınca sağ ayağı kırılan İsmail E., çektiği acıya rağmen kaçmaya çalıştığı esnada JASAT dedektiflerince kıskıvrak yakalandı.

Ambulansla Server Gazi Hastanesine sevk edilen hükümlü tacir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri tarafından tekerlekli sandalyeyle taşınan ve araca da askerlerin yardımıyla binebilen İsmail E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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