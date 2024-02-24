Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 'davet edildim' söylemini yalanladı: Kendi kendine hayali davetler yapıyor

Sancaktepe’deki programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemiyle ilgili konuştu. Kurum, o açılışa İmamoğlu'nun davet edilmediğini söyledi.

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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, ‘’Sivaslılar Buluşması’’ programı sonrasında basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "İlk kez; Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkındaki sorusu üzerine Kurum, şöyle konuştu:

“Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. 5 yılda yeni mi aklı başına gelmiş. 5 yıldır hiçbir protokole uymayan ve bu manada İstanbul’un hizmetlerinden mutlu olamayan bir belediye başkanından bahsediyoruz.

"5 yıldır İstanbul'u üzdün, Şimdi kalkmış davet edildim- edilmedim siyaseti yapıyorsun"

Bugün kalkmış ne hikmetse yeni bir polemik ve plan peşinde. Oradaki gündemi değiştirme peşinde. Davet edildim, edilmedim. Yani davet edilsen ne olur edilmesen ne olur. Sen 5 yıldır zaten İstanbul’u üzdün, İstanbul için hiçbir yatırımı yapmadın. Şimdi kalkmış davet edildim, edilmedim siyaseti yapıyorsun.

Seni hepimiz öğrendik. Ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Ajanslar üzerinden siyasi tezgahlar ve senaryolar üzerinden İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar. Bir hizmetiniz varsa onu göğsünüzü gere gere anlatabilirsiniz. Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizden, hizmetlerimizden bahsediyoruz. Sivaslılar ile beraber olduk, Sivas’taki eserlerimizden bahsediyoruz. Sancaktepe’ye geldik.

"Ekrem Bey'e tavsiyemiz..."

Sancaktepe’ye 5 yılda bizim yaptığımız İstanbul Büykşehir Belediyesinin yaptığının kat ve kat fazlasıdır. Tarlada iziniz yok, aynaya dönüp bakın. Aynaya dönüp baktığınız da İstanbul’a bir hizmet etmediğinizi göreceksiniz. Böyle polemikler sizi bir yere götürmedi, götürmeyecek. O polemiklerin cevabını da 31 Martta Başkan alacak. Biz metro açılışında milletimizin mutluğuna şahit olacağız. Çünkü orada alın terimiz, emeğimiz, mücadelemiz var. İstanbulluların geleceğine ilişkin bir hayalimiz var. Ve o hayali gerçekleştirmişiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de orada olacağız"

Kurum, “Ekrem Bey’e tavsiyemiz, davet edilmediği metro açılışına gideceğine gelip Sancaktepe’de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın. Burada törenini yapsın biz de gelelim. Sancaktepe belediye başkanımız da gelsin. Gereksiz polemiklere gireceğine o hafriyat döktükleri metro tünellerini açsınlar. Karayolu tünellerini açsınlar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ne demişti?