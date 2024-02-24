Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tüylü terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...
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Arda Turan'ın eşi tüylü terlikleriyle gündem oldu. Pahalı harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan, katıldığı bir davette giyindiği kıyafetlerle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Eski futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sık sık magazinin gündeminde.
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Turan çifti, bir süredir Seçil Erzan fonuyla anılıyor. Birçok futbolcunun büyük paralar kaptırdığı ve davanın devam ettiği fon olayında, en büyük kayıp Arda Turan'a ait.
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Şimdilerde teknik direktörlük yapan Turan'ın, Erzan ile mesajlaşmalarında eşine alacağı pahalı hediyeler de ortaya çıkmıştı.
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Olay hala tazeliğini korurken ve davanın sonucu beklenirken, Aslıhan Doğan Turan ise bu süreçte tarzından ve lüksünden ödün vermiyor.
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