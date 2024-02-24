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Kredi kartına taksit kalkıyor mu? İşte konuşulan önlemler

Kredi kartına taksit kalkıyor mu? İşte konuşulan önlemler

Kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentisi artıyor. Düzenlemenin nasıl olacağı bilinmiyor ancak finans çevreleri bazı alternatifler üzerinde duruyor. Kredi kartına taksit sınırlaması da konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte masadaki formüller...

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Enflasyonla mücadele eden ekonomi yönetiminin hızlı büyüyen kredi kartı harcamalarına düzenleme getirmesi bekleniyor. Düzenlemenin nasıl olacağı ile ilgili bir netlik henüz yok. Finans çevrelerinin görüşü ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde.

Kredi kartlarına düzenleme ile ilgili ilk sinyal Enflasyon Raporu toplantısında başkan Fatih Karahan'dan gelmişti Karahan, "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi

Karahan bu konuda birkaç fikirleri olduğunu, çalışmaların sürdüğünü, belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti

Kartlara ilişkin düzenlemenin nasıl olacağı merak ediliyor ancak bu konuda henüz bir netlik yok.

Gelebilecek bazı önlemler ise şöyle sıralanıyor:

- Karta taksit uygulaması kaldırılabilir
- Asgari ödeme tutarları artırılabilir
- Kart limiti düşürülebilir
- Kredi kartı faiz oranları artırılabilir
- Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir
- Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir
- Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir

Uzmanlar ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiğini belirtiyor

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kredi kartlarında limitin lüks tüketime gelmesi gerektiğini ifade etmişti Aran, "20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor." dedi

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