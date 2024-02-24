BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaya geçidini kullanmayan yaşlı adam, karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, kaza, Zafer Mahallesi Ankara-Eskişehir Yolunda meydana geldi. Doğan K. yönetimindeki 26 KR 027 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asım Onaran'a (81) çarptı. Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine 170 metre uzaklıkta yaya geçidi olduğu görüldü. Savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Asım Onaran'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Yarısı Bizden' kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 başlıkta İstanbul'un dönüşüm planı
'Yarısı Bizden' kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 başlıkta İstanbul'un dönüşüm planı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Türkiye'deki iAfrika diasporası İstanbul'da buluştu
Türkiye'deki iAfrika diasporası İstanbul'da buluştu
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan iki madalya daha
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan iki madalya daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi örnek gösterip "Füze sistemleri bizim için beka meselesidir" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi örnek gösterip "Füze sistemleri bizim için beka meselesidir" dedi
Kredi kartına taksit kalkıyor mu? İşte konuşulan önlemler
Kredi kartına taksit kalkıyor mu? İşte konuşulan önlemler
Meral Akşener çok iddialı! 1 Nisan'dan sonra İYİ Parti iktidara yürüyecek
Meral Akşener çok iddialı! 1 Nisan'dan sonra İYİ Parti iktidara yürüyecek
Kandil simitleri tezgâhlarda yerini aldı
Kandil simitleri tezgâhlarda yerini aldı
Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Haftalık mesai saati düşüyor mu? Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama geldi
Haftalık mesai saati düşüyor mu? Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama geldi
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 'davet edildim' söylemini yalanladı: Kendi kendine hayali davetler yapıyor
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 'davet edildim' söylemini yalanladı: Kendi kendine hayali davetler yapıyor
Alaplı’da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Alaplı’da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü