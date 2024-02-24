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Cezaevinden kaçan hükümlü, ormanlık alanda saklanırken yakalandı

Cezaevinden kaçan hükümlü, ormanlık alanda saklanırken yakalandı

Kastamonu’da E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan saban saatlerinde kaçan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonrasında ormanlık alanda saklanırken yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda sabah saatlerinde bahçe telinden atlayarak kaçan K.H. isimli hükümlü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Kastamonu’da Budamış Mahallesinde ormanlık alanda saklandığı sırada polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.

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