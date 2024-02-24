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Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 10. gün

Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 10. gün

Marmara Denizi açıklarında 14 Şubat'ta batan 6 personelden ikisinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Arama çalışmalarında 10. güne girilirken, kayıp 4 kişi için hava, kara ve denizden 500 personel görev alıyor.

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Geçtiğimiz hafta Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2'sin cansın bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları 10 gündür sürerken, kayıp 4 kişiden halen haber alınamadı. Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 10'uncu gününde de hız kesmeden aranıyor.

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından dalgıçlar, son olarak yaptıkları aramada, makine dairesinin tavan egzos sintine tankı, sancak bölgesi, iskele jeneratör, baştarafları didik didik arandı.

Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlardan görevlendirilen balıkçı tekneleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

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