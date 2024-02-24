BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Emekli öğretmenin cansız bedeni çöp evde bulundu

Emekli öğretmenin cansız bedeni çöp evde bulundu

YALOVA'da bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine ikamete giren polis ekipleri kendisinden yaklaşık 10 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki emekli öğretmen Doğan Sadioğlu’nun cansız bedeni buldu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa mahallesi İsmet Acar Caddesinde Lalhan Apartmanı’nın 3 katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri 83 yaşındaki Doğan Sadioğlu'nun cesedi ile karşılaştı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Sadioğlu’nun geri dönüşüm malzemeleri topladığı ve bunlarla gelir elde ettiği öğrenildi.

Sadioğlu’nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Daha sonra Yalova Belediyesi temizlik ekipleri tarafından çöp ev boşaltıldı.

İzmir’de yaşayan 2 kızı olduğu öğrenilen Doğan Sadioğlu’nun kesim ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Öte yandan, Sadioğlu'nu bir vatandaşın sokaklarda geri dönüşüm malzemesi toplarken çektiği ve sohbet ettiği görüntülerde gençlere spor, müzik, gazete, kitap okuma ve çalışma nasihatinde bulundu. Sadioğlu, görüntülerde emekli maaşıyla kızlarına yardımcı olduğunu ve geri dönüşüm ürünlerini satarak da geçimini sağladığını anlatı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tüylü terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti...
Foto Galeri Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tüylü terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı! Bir hırkaya 93 bin TL ödemişti... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
40 yaşında erkeklere taş çıkaran kadın şoförünün hedefi Avrupa’ya çıkmak
40 yaşında erkeklere taş çıkaran kadın şoförünün hedefi Avrupa’ya çıkmak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ilgaz Dağı Milli Parkındaki yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı
Ilgaz Dağı Milli Parkındaki yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı
Cezaevinden kaçan hükümlü, ormanlık alanda saklanırken yakalandı
Cezaevinden kaçan hükümlü, ormanlık alanda saklanırken yakalandı
Evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı!
Evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı!
Aydın'da kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Aydın'da kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti
26 yıldır toplanan beyin görüntüleme verileri yapay zekayla NP Model'de
26 yıldır toplanan beyin görüntüleme verileri yapay zekayla NP Model'de
Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu
Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu
Eşini ve iki kızını öldürdü söyledikleri beyin yaktı! Ben değil uzaylılar öldürdü
Eşini ve iki kızını öldürdü söyledikleri beyin yaktı! Ben değil uzaylılar öldürdü
'Yarısı Bizden' kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 başlıkta İstanbul'un dönüşüm planı
'Yarısı Bizden' kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 başlıkta İstanbul'un dönüşüm planı
Türkiye'deki iAfrika diasporası İstanbul'da buluştu
Türkiye'deki iAfrika diasporası İstanbul'da buluştu
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan iki madalya daha
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan iki madalya daha