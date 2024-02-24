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Tokat Erbaa’da tek katlı evde yangın çıktı

Tokat Erbaa’da tek katlı evde yangın çıktı

Tokat’ın Erbaa İlçesinde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

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Yangın öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Topal Dr Caddesi üzerinde Dursun Ekiz’e ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağında çıktığı düşünülen yangın kısa sürede eve yayıldı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil numaraya bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri büyümeden yangını söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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