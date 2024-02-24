Süper Lig'de çılgın maç! Kayserispor kazandı, MKE Ankaragücü şokta

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 Kayserispor kazandı. Karşılaşmada Kayserispor'un galibiyet gollerini; 53'te Nazon, 62'de Jeanvier ve 90+3'te Mane attı. Konuk Ankaragücü'nün sayılarını ise 45'te Bassong, 45+4'te de Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 35'e çıkardı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı. Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde İstanbulspor ile 3 puan maçına çıkacak.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu MKE Ankaragücü defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin pası ile sağ kanattan ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Bassogog'un vuruşunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Daha sonra VAR'ın devreye girmesi ile pozisyonun ofsayt olmadığı belirtilerek gol verildi: 0-1.

45+4. dakikada Ankara ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in pasında, Efkan Bekiroğlu topu ağlara gönderdi: 0-2.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile bitti.

53. dakikada topla buluşan Gökhan topla birlikte ilerleyerek ceza sahasına kadar girdi. Gökhan’ın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nazon, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

62. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topu alan Hasan Ali’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır’dan döndü. Kale önünde topu alan Julian Jeanvier'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

83. dakikada hızlı gelişen atakta Pedrinho’nun pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Tolga’nın yerden sert vuruşunda kaleci Bilal iki hamlede topu kontrol etti.

90+3. dakikada sağ kanattan Gökhan’ın ortasında arka direkte iyi yükselen Mane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2